Мощный натуральный репеллент против слизней на участке: нужен один популярный овощ

Чтобы отвадить от участка слизней, необязательно травить растения химикатами

Борьба с вредителями – одна из главных проблем дачников. Поедают листья многих растений и угрожают урожаю слизни и гусеницы, однако есть простой способ отпугнуть паразитов.

Чтобы избавиться от слизней на участке, обработайте растения самодельным раствором. Об этом пишет издание Express.

Не стоит использовать химикаты для борьбы со слизнями, есть более эффективная и абсолютно безопасная для культур на дачном участке альтернатива. Ключевой ингредиент, чтобы отпугнуть вредителей, популярный овощ – чеснок.

Как отпугнуть слизней

Чтобы защитить ваш сад или огород от слизней, приготовьте особый чесночный раствор. Для этого кипятите две головки чеснока в течение часа и дайте настояться в течение ночи. Используйте полученную жидкостью для опрыскивания растений. Такой раствор работает как естественный репеллент. Запах чеснока, как оказалось, слизни ненавидят.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отпугнуть от сада и огорода других распространенных вредителей – тлю и белокрылку. На помощь придет натуральный пестицид, который давно используют опытные дачники.