Просто добавьте в воду: лучшие натуральные удобрения для подкормки растений
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эти растворы ускорят рост ваших растений и защитят их от болезней
Хотите, чтобы ваши цветущие растения цвели и украшали себя своими красивыми яркими цветами? Увы, но единственного волшебного рецепта нет. Просто позаботьтесь о своих растениях в период их роста, правильно их удобрив — и наслаждайтесь результатом.
Период роста обычно длится с марта по октябрь, поэтому в это время вы можете активно насыщать свои растения нужными им веществами, пишет santeplus. А для хорошего роста им необходимы азот, фосфор и калий:
- азот — помогает растениям развивать свою листву и надземную часть.
- фосфор — элемент, который стимулирует развитие корневой системы растений и способствует их цветению.
- калий — питательное вещество, которое повышает устойчивость растений к болезням.
Натуральные удобрения для подкормки растений: топ-3
- Мед
Богатый кальцием, железом, фосфором, калием, цинком и магнием рекомендуется для подкормки растений. Разведите одну-две столовые ложки меда в двух литрах воды, хорошо перемешайте и используйте этот раствор для полива растений. Применяйте это жидкое удобрение один раз в две недели.
- Древесная зола
Обеспечивает растения различными питательными веществами, необходимыми для их хорошего роста, такими как магний, калий или кальций. Чтобы использовать такое удобрение, просейте собранную золу после того, как она остынет, и смешайте с 10 литрами не известняковой воды, например, дождевой. Это жидкое удобрение используется для полива непосредственно у подножия растений в период цветения.
- Аспирин
Салициловая кислота, которая входит в состав этого средства, очень полезна для ваших растений. Она повышает их иммунитет. Разведите одну таблетку аспирина на литр воды и используйте полученный раствор для полива растений, раз в два месяца.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как ухаживать за орхидеей. Если дать растение одну подкормку, пышное цветение гарантировано.