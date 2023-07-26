Просто добавьте в воду: лучшие натуральные удобрения для подкормки растений

Эти растворы ускорят рост ваших растений и защитят их от болезней

Хотите, чтобы ваши цветущие растения цвели и украшали себя своими красивыми яркими цветами? Увы, но единственного волшебного рецепта нет. Просто позаботьтесь о своих растениях в период их роста, правильно их удобрив — и наслаждайтесь результатом.

Период роста обычно длится с марта по октябрь, поэтому в это время вы можете активно насыщать свои растения нужными им веществами, пишет santeplus. А для хорошего роста им необходимы азот, фосфор и калий:

азот — помогает растениям развивать свою листву и надземную часть.

— помогает растениям развивать свою листву и надземную часть. фосфор — элемент, который стимулирует развитие корневой системы растений и способствует их цветению.

— элемент, который стимулирует развитие корневой системы растений и способствует их цветению. калий — питательное вещество, которое повышает устойчивость растений к болезням.

Натуральные удобрения для подкормки растений: топ-3

Мед

Богатый кальцием, железом, фосфором, калием, цинком и магнием рекомендуется для подкормки растений. Разведите одну-две столовые ложки меда в двух литрах воды, хорошо перемешайте и используйте этот раствор для полива растений. Применяйте это жидкое удобрение один раз в две недели.

Древесная зола

Обеспечивает растения различными питательными веществами, необходимыми для их хорошего роста, такими как магний, калий или кальций. Чтобы использовать такое удобрение, просейте собранную золу после того, как она остынет, и смешайте с 10 литрами не известняковой воды, например, дождевой. Это жидкое удобрение используется для полива непосредственно у подножия растений в период цветения.

Аспирин

Салициловая кислота, которая входит в состав этого средства, очень полезна для ваших растений. Она повышает их иммунитет. Разведите одну таблетку аспирина на литр воды и используйте полученный раствор для полива растений, раз в два месяца.

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