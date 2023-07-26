Чем подкормить розы, чтобы отпугнуть все болезни: хитрость опытных цветоводов

Чтобы розы росли стойкими, важно внести натуральное удобрение

Чтобы розы радовали пышным цветом, садовники должны защитить их от инфекций. Сделать это можно с помощью полезных удобрений, не используя химикаты.

Опытные цветоводы рекомендуют подкармливать розы пеплом. Советом делится Телеграм-канал "Садівник".

Так, пепел поможет укрепить корни роз и положительно повлиять на цветение. Однако самая большая польза от этого ингредиента – защита цветов от инфекций, так как благодаря подкормке розы становятся более устойчивыми к заболеваниям. Помните, что использовать нужно древесный пепел или пепел из растительных отходов.

Как приготовить пепельное удобрение для роз? Если применять пепел в сухом виде, то цветоводам следует просто посыпать под каждый куст 0,5-1 стакан пепла.

Второй вариант – сделать раствор. Для этого 200 г пепла залейте 10 л воды, перемешайте и оставьте на неделю, чтобы получился настой. По желанию добавьте 1 ст. ложку мочевины (в соотношении с 10 л воды). Полученной жидкостью поливайте розы, одному кусту будет достаточно 0,5 л.

Вносить пепельную подкормку можно весной, когда распускаются почки роз, или же после цветения, когда дачники обрезают вялые бутоны. Натуральное удобрение гарантирует, что вы будете наслаждаться роскошными розами весь сезон.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нюансах ухода за розами в июле. Цветоводы должны не забывать о поливе, подкормке и обрезке.