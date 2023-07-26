Землю накрыла длительная масштабная буря: когда она закончится

Наибольшие колебания фиксируются ночью и ранним утром

Прогнозы специалистов обещали землянам геомагнитное спокойствие в конце июле, однако они не оправдались, — нашу планету накрыла продолжительная масштабная буря.

Как можно судить по прогнозам сервиса Meteoagent, который опирается на информацию Центра прогноза космической погоды и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, она продлится целых пять дней.

Магнитное поле начало волноваться еще 25 июля, и колебания силой в 5 баллов ожидаются до конца недели. Согласно с прогнозами, шторм прекратится только в воскресенье, 30 июля, после чего должна воцариться геомагнитная тишина.

Также заметим, что 5-балльные колебания фиксируются не весь день, а в отдельные часы, в основном ночью и ранним утром. Так что если в это время вы ощущаете недомогание, то дело может быть в магнитном поле нашей Земли (однако это только одна их возможных причин и в случае плохого самочувствия лучше проконсультироваться с вашим семейным врачом).

Календарь магнитных бурь на конец июля и начало августа 2023 года

Как сообщал "Телеграф", кроме магнитных бурь украинцев в конце июля также "порадуют" очередные погодные качели, — синоптики обещают в ближайшее время резкое похолодание, шквалы и дожди.