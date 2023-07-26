Не стоит на них рассчитывать: какие знаки Зодиака никогда не выполняют своих обещаний

Обычно такие люди пытаются "набить себе цену"

Есть знаки Зодиака, на которых можно всегда положиться и поделиться с ними самыми сокровенными тайнами, а есть те, кому нельзя доверять и что-то просить, потому что они никогда не выполняют своих обещаний.

Астрологи в материале Mixnews рассказали, на каких представителей зодиакального круга никогда не стоит рассчитывать, потому что они умеют только красиво говорить.

Названы знаки Зодиака, которые не выполняют обещаний

Близнецы

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, имеют "два лица" не просто так. И если одно лицо производит на окружающих хорошее впечатление, потому что Близнецы довольно открытие люди, то другое показывает горькую ложь. Дело в том, что для этого знака дать обещание — всего лишь хороший жест, но никак не обязательство.

Весы

Представители этого знака редко выполняют свои обещания, потому что очень не любят, когда их ставят в определенные рамки. Хотя у этого знака довольно мягкий характер, поэтому часто они могут говорить, что сделаю все, что требуется, но как эмоции стихают, Весы берут свои слова обратно и меняют свою позицию.

Стрелец

Люди-Стрельцы очень стремятся нравится людям, поэтому способны наобещать слишком многое, чтобы создать хорошее о себе впечатление, но на деле обещания только остаются обещаниями. Стрельцы умеют красиво говорить, но на этом все и заканчивается.

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака являются самыми высокомерными. Астрологи отмечают, что они на окружающих смотрят с презрением.