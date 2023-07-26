Энергия бьет через край: какие знаки Зодиака считаются самыми предприимчивыми

Такие люди точно знают, как направить свою энергии в нужное русло

Некоторые знаки Зодиака отличаются повышенной рассеянностью и забывчивостью, а есть те, кто наоборот, всегда собран и готов к реализации любого плана. Такие люди очень амбициозны и предприимчивы.

Астрологи в материале Life.nv рассказали, какие представители зодиакального круга обладают "жилкой" способной вокруг них собирать толпы инвесторов и покупателей.

Названы самые предприимчивые знаки Зодиака

Телец

Люди, рожденные под этим знаком, привыкли жить хорошо и они сделают все возможное и невозможное, чтобы добиться успеха в своей сфере. Тельцы умеют прогнозировать, всегда находят хорошие источники дохода, поэтому они часто становятся владельцами бизнесом. Эти люди умеют договариваться и идти на определенные риски.

Овен

Представители этого знака весьма активные, общительные, амбициозные, единственное, что им не хватает — терпение. Овны умеют добиваться поставленные целей в короткие периоды, им легко находить общий язык с людьми, поэтому им нет равных в накапливании клиентской базы.

Дева

Люди-Девы отличаются высокой проницательностью, интуицией и практичностью, поэтому с легкостью становятся хорошими предпринимателями. Этот знак всегда доводит начатое дело до конца. Девам присущ трудоголизм и аналитический подход.

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака выберут карьеру вместо любви. Эти люди готовы заполучить успех любой ценой, в том числе жертвуя отношениями.