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Гороскоп Таро на август 2023 для всех знаков: Девы решат проблемы, а Весы, - воплотят свои мечты

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на август 2023
Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на август 2023

Для некоторых месяц станет судьбоносным

Конец лета в 2023 году многим принесет головокружительные перемены, приятные события и возможности добиться успеха, — однако без конфликтов и печалей тоже не обойдется.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на август 2023 года для всех знаков Зодиака.

В этот раз в общем раскладе выпали такие карты

Овен — Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что в августе Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также это будет хорошее время для поездок.

Телец — перевернутый Повешенный

В этом положении карта говорит, что для Вас наступил кризисный момент, когда стоит задуматься о своей жизни и изменить систему ценностей.

Близнецы — Пятерка мечей

Второе название этой карты "Разрушение", и она говорит, что вскоре у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива.

Рак — Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Лев — Двойка кубков

Еще эта карта называется "Владыка любви", и она означает, что скоро Вы можете сблизиться с кем-то, перевести отношения на новый уровень. Проведите начало недели с близкими людьми, прислушивайтесь к их советам, и все сложится благоприятно для Вас.

Дева — перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта указывает, что в конце лета у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, скоро возможно начнете выздоравливать.

Весы — Звезда

В августе Вам будет легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Попробуйте также медитации, это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Скорпион — Восьмерка кубков

Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, вскоре Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, ведь это значит, что скоро в Вашу жизнь придет что-то лучше.

Стрелец — перевернутая Королева пентаклей

Ближайшие недели у Вас могут выдаться неприятными. Возможно, начнутся проблемы, сорвутся планы, начнутся ссоры с близкими, пропадет желание развиваться или что-либо делать. Карты Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.

Козерог — перевернутая Восьмерка жезлов

В этом положении карта указывает на то, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и гоните вперед паровоза, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.

Водолей — Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. В ближайший месяц положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Рыбы — перевернутое Колесо Фортуны

В этом положение карта предупреждает, что в августе может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждать всем знакам Зодиака до конца года по картам Таро.

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