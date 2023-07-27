Не спешите избавляться: четыре удачных способа использовать скошенную траву на дачном участке

Опытные огородники умудряются делать из скошенной травы полезные подкормки

Дачники всегда найдут возможность применить подручные материалы в своих целях. Та же скошенная трава поможет в уходе за огородом и садом.

Стоит обратить на четыре удачных способа, чтобы использовать скошенную траву на дачном участке. Советами делится Телеграм-канал "Садівник".

Удобрение для газона

По словам дачников, оставляя скошенную траву на газоне удастся прилично сэкономить. Лучше всего использовать мелкую фракцию.

Компост

Попробуйте добавить скошенную траву в компост. Главное, дайте ей полностью высохнуть, обычно на это уходит пару дней. Компост с этим натуральным компонентом будет готов спустя три месяца.

Мульчирование

Пригодится скошенная трава и в борьбе с сорняками. Как известно, мульча помогает уменьшить количество нежелательной растительности, а еще сохраняют почву влажной и обогащает ваши "квадраты" азотом. Просто распределите слой трав под культурами на огороде на уровне 2-3 см. Тогда как кусты и деревья позволяется мульчировать более толстым слоем.

Жидкое удобрение

Чтобы приготовить полезное удобрение, заполните бочку свежескошенной травой, утрамбовывать не нужно. Залейте емкость водой и добавьте натуральный биофунгицид. После того, как жидкость забродит, разведите раствор с водой в соотношении 1:10. Поливайте жидкой подкормкой растения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с помощью подручных средств удастся решить и другую проблему дачников – нашествия вредителей. Против слизней отлично сработает натуральный репеллент.