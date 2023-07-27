Как с легкостью вывести жирные пятна с одежды: смешайте всего три ингредиента

Это займет у вас минимум времени и средств

Запачкать одежду проще простого, это можно сделать тональным кремом, травой или ягодами. А вот избавиться от загрязнений задача посложнее, потому что не всегда помогает обычный порошок. Здесь нужно знать определенные хитрости.

В материале Glavred рассказали, как с помощью всего трех важных компонентов приготовить смесь, которая поможет справиться с любым жирным пятном. Главное — действовать быстро.

Как удалить с одежды жирные пятна

Рецептом этой смеси поделилась "королева чистоты" Линда Кобб. Для ее приготовления вам потребуются "копеечные" средства:

1 столовая ложка жидкого мыла для посуды;

1 столовая ложка глицерина;

8 столовых ложек теплой воды;

бутылка;

воронка.

Все ингредиенты нужно смешать в бутылке, а для этого используйте воронку. Перелейте все компоненты туда и тщательно встряхните смесь. Нанесите ее на жирное пятно и вотрите в ткань. Оставьте так одежду на 15-20 минут. Потом отправьте ее в стиральную машину и включите обычный режим. После стирки на одежде пятна быть не должно.

"Телеграф" писал ранее, как отстирать пятна от красного вина на одежде. Хозяйкам подсказали гениальный трюк.