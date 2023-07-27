Как с легкостью вывести жирные пятна с одежды: смешайте всего три ингредиента
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это займет у вас минимум времени и средств
Запачкать одежду проще простого, это можно сделать тональным кремом, травой или ягодами. А вот избавиться от загрязнений задача посложнее, потому что не всегда помогает обычный порошок. Здесь нужно знать определенные хитрости.
В материале Glavred рассказали, как с помощью всего трех важных компонентов приготовить смесь, которая поможет справиться с любым жирным пятном. Главное — действовать быстро.
Как удалить с одежды жирные пятна
Рецептом этой смеси поделилась "королева чистоты" Линда Кобб. Для ее приготовления вам потребуются "копеечные" средства:
- 1 столовая ложка жидкого мыла для посуды;
- 1 столовая ложка глицерина;
- 8 столовых ложек теплой воды;
- бутылка;
- воронка.
Все ингредиенты нужно смешать в бутылке, а для этого используйте воронку. Перелейте все компоненты туда и тщательно встряхните смесь. Нанесите ее на жирное пятно и вотрите в ткань. Оставьте так одежду на 15-20 минут. Потом отправьте ее в стиральную машину и включите обычный режим. После стирки на одежде пятна быть не должно.
"Телеграф" писал ранее, как отстирать пятна от красного вина на одежде. Хозяйкам подсказали гениальный трюк.