Не все об этом знают: чем в августе подкормить яблоню, чтобы получить щедрый урожай

Дерево станет более здоровым и крепким

Плодовые деревья нуждаются в периодической подкормке, если хотите получить крупный и здоровый урожай. Это касается, в частности и яблонь, потому что это одна из ведущих культур в саду. Однако дереву требуется своевременный уход и обрезка.

В материале Agro-market эксперты рассказали, что в последний месяц лета яблони также можно удобрить полезными веществами, особенно, если деревья старше семилетнего возраста. А в этом помогут простые средства.

Подкормка яблонь в августе

В августе для подкормки лучше всего использовать органические удобрения, а именно птичий помет или коровяк. Однако их нужно разводить по определенной схеме:

одну часть коровяка (1 литр) залейте тремя частями обычной воды и оставьте настаиваться на 10 дней. Чтобы смесь лучше бродила, ее нужно два раза в день перемешивать. Если перед использованием раствор получается густым и насыщенным, то его нужно еще раз развести водой. Один литр перебродившего коровяка на 10 литров воды. Затем приступите к обработке деревьев;

птичий помет готовится по аналогичной схеме. Единственное отличие состоит в том, что перед подкормкой 1 литр помета нужно разбавить в 15 литрах воды.

Если же у вас отсутствует органические вещества, тогда эксперты рекомендуют использовать зеленую массу растений, компост. Для этого 5 литров зеленой массы нужно залить 10 литрами воды и настаивают до 20 дней. После этого, 1 литр зеленой массы разводят в 10 литрах воды и поливают дерево.

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