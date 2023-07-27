Чтобы не было микротрещин: какими средствами можно протирать экран смартфона
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Экраны смартфонов являются настоящим магнитом для грязи
Поверхность телевизора и других гаджетов не стоит протирать обычной водой, ведь для этого существуют специальные средства, которые не навредят экрану, в частности не оставят следов, разводов и царапин.
Эксперты в материале Apostrophe рассказали, что вернуть мобильному устройству привлекательный вид и сохранить его покрытие помогут четыре средства. Но только не используйте спирт, потому что можно навредить дисплею.
Чем протирать экран смартфона
Салфетки со специальной пропиткой и спреи для электроники
Лучше всего использовать специально предназначенные для этого салфетки, потому что они с легкостью уберут любые загрязнения, не оставив разводов и следов. Если вы будете использовать спрей, тогда наносите его не на сам экран, а на безворсовую салфетку, но только не на ватный диск, потому что останутся на дисплее мелкие ворсинки.
Дистиллированная вода
Смочите мягкую ткань в дистиллированной воде, очищенной от минеральных солей, и протрите экран своего смартфона. После чистки он приобретет презентабельный вид и избавит от различных бактерий.
Ушные палочки
Можно также использовать ушную палочку, она позволит убрать загрязнений с самых труднодоступных местах. Смочите ее в дистиллированной воде и уберите с гаджета лишние частицы грязи и пыли.
Салфетки из микрофибры
Эти маленькие тряпочки хорошо поглощают влагу, а также обезжиривают поверхность, не оставляя никаких царапин. Обычно такие салфетки идут в комплекте с очками или мелкой электроникой.
"Телеграф" писал ранее, как очистить экран телевизора, не оставив на нем разводов и следов. Эксперты подсказали хозяйкам простой, но работающий трюк.