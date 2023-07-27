Чтобы не было микротрещин: какими средствами можно протирать экран смартфона

Экраны смартфонов являются настоящим магнитом для грязи

Поверхность телевизора и других гаджетов не стоит протирать обычной водой, ведь для этого существуют специальные средства, которые не навредят экрану, в частности не оставят следов, разводов и царапин.

Эксперты в материале Apostrophe рассказали, что вернуть мобильному устройству привлекательный вид и сохранить его покрытие помогут четыре средства. Но только не используйте спирт, потому что можно навредить дисплею.

Чем протирать экран смартфона

Салфетки со специальной пропиткой и спреи для электроники

Лучше всего использовать специально предназначенные для этого салфетки, потому что они с легкостью уберут любые загрязнения, не оставив разводов и следов. Если вы будете использовать спрей, тогда наносите его не на сам экран, а на безворсовую салфетку, но только не на ватный диск, потому что останутся на дисплее мелкие ворсинки.

Дистиллированная вода

Смочите мягкую ткань в дистиллированной воде, очищенной от минеральных солей, и протрите экран своего смартфона. После чистки он приобретет презентабельный вид и избавит от различных бактерий.

Ушные палочки

Можно также использовать ушную палочку, она позволит убрать загрязнений с самых труднодоступных местах. Смочите ее в дистиллированной воде и уберите с гаджета лишние частицы грязи и пыли.

Салфетки из микрофибры

Эти маленькие тряпочки хорошо поглощают влагу, а также обезжиривают поверхность, не оставляя никаких царапин. Обычно такие салфетки идут в комплекте с очками или мелкой электроникой.

"Телеграф" писал ранее, как очистить экран телевизора, не оставив на нем разводов и следов. Эксперты подсказали хозяйкам простой, но работающий трюк.