Без вреда для окружающей среды: как избавиться от тли с помощью натуральных средств

Тля – очень трудно поддающийся уничтожению вредитель

Так много мелких насекомых, которые могут навредить урожаю в нашем саду или на огороде. Сегодня мы хотим поговорить о том, как избавиться от тли на своем участке.

Отметим, что вредитель может поселиться как на корнях, стеблях, так и на листьях растений, поэтому бороться с тлей нужно быстро и комплексно. К счастью, бороться с этими насекомыми можно без использования вредных для окружающей среды химикатов.

При чем, эти природные средства можно использовать как в качестве профилактического средства против тли, так и в качестве репеллентов, эффективно отгоняющих их.

Как избавиться от тли

Табак

Чтобы бороться с распространением этих насекомых и защитить свою растительность, вы можете использовать табак. Очень эффективный в уничтожении колонии тли, этот природный инсектицид является одновременно экономичным и экологичным. Для его использования необходимо сначала вымочить табак в воде, оставить на 3 часа и профильтровать смесь. На 1 литр воды нужно около 100 граммов табака. Дайте раствору постоять 2 или 3 часа, прежде чем распылять жидкость на растения.

Чесночный отвар

Тля боится сильных запахов, таких как чеснок. Чтобы положить конец нашествию этих вредителей, залейте 6 зубчиков чеснока 1 л воды и прокипятите смесь. Когда смесь станет чуть теплой, добавьте 3 капли жидкости для мытья посуды, чтобы средство прилипло к растению, а затем распылите раствор для борьбы с вредителями.

Уксус

Известный как выдающееся чистящее средство, уксус также полезен для окружающей среды. Для борьбы с тлей смешайте 2 литра воды и 5 столовых ложек уксуса. Не превышайте эту дозу, потому что кислотность уксуса высока для растений. Поливайте растения этим раствором рано утром и вечером, чтобы отпугнуть нежелательных мелких насекомых. Не поливайте растения этим средством в течение дня, так как солнце может сжечь растения.

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