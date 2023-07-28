Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Скорпионов ждет триумф, а Рыбам улыбнется удача

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Начало августа 2023 года у многих ознаменуется хорошими новостями, переменами к лучшему и обновлением себя как личности, — хотя у некоторых все же не обойдется и без потерь и печалей.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 31 июля по 6 августа 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но на этой неделе все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации. Однако будет непросто, впереди тяжелая работа.

Телец — перевернутая Башня

Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

Близнецы — Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". Она говорит, что в ближайшее время судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Рак — Паж жезлов

На следующей неделе Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.

Лев — Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. В ближайшее время Вы можете столкнуться с плохими новостями, конфликтами и потерями. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Дева — Пятерка мечей

В течение следующей недели у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете быть источником негатива.

Весы — перевернутая Двойка мечей

Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь решить, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы сдвинетесь дальше. Насколько удачным было это решение, покажет время.

Скорпион — Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Стрелец — Верховная жрица

В ближайшие дни в Вашей жизни могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Козерог — Смерть

Не пугайтесь из-за названия карты, ведь на самом деле она предрекает "смерть" чего-то старого в Вашей жизни, что больше Вам не нужно. Возможно, это будут карьерные или жилищные перемены, или Вы наконец просто сможете проститься со старыми душевными ранами. Не пытайтесь удержать старое, без него Вы почувствуете себя легче и свободнее.

Водолей — перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшие дни возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Не хватайтесь за все сразу, лучше дайте себе отдохнуть.

Рыбы — Колесо Фортуны

Название карты говорит само за себя, — вот-вот Вас ждет новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в августе по картам Таро.