Этим растениям солнце не требуется: пять кустов, которые можно высадить в тени

Не оставляйте место вокруг забора пустовать, а засадите неприхотливыми кустами

Не всем растениям требуется солнечный свет, некоторые из них чудесно растут в условиях тени. Такие кусты дачники советуют высаживать на участке около забора, куда обычно не достают лучи солнца.

Стоит обратить внимание на пять неприхотливых растений, процветающих в тени. Об этом говорится в Телеграм-канале "Садівник".

Какие растения любят тень

Хоста – многолетнее растение, легко переносит тень, славится большим выбором сортов. Разные оттенки листьев помогут создать красивые композиции в вашем саду.

Хоста

Папоротник – еще один любитель затемненных участков во дворе. Однако продумайте барьеры для него, так как это растение считается "агрессором" и может нарушить ландшафтный дизайн.

Папоротник

Плющ – это растение украсит забор и постройки на участке. Быстро разрастается, не требует особого ухода.

Плющ

Пихта – обожает тень, влагу, но долго растет. Удачным выбором садовников станут карликовые сорта и четырехлетние культуры с развитой корневой системой.

Пихта

Дерен (кизил) – красивый кустарник дополнит ландшафт на вашем участке. Летом украсит двор густой листвой, просто дайте этой культуре тень и влагу.

Дерен

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения еще можно высаживать в конце лета. В августе отлично вырастут популярные травы и не только.