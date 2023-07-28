Когда копать картошку, чтобы она хорошо хранилась: верные признаки созревания
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Картофель имеет разные сроки созревания в зависимости от сорта
Картофель созревает в разное время. Все зависит от сорта, времени посадки и условий роста. От того, правильно ли выбрано время для его уборки зависит количество и качество хранения урожая зимой.
Если созревшие клубни перележат в земле, они начнут гнить, а убранные раньше времени не создадут корку и не смогут долго храниться.
Основной признак созревания картошки — отмирание листвы. Она желтеет и начинает опадать. Разовое пожелтение отдельных листков может оказаться показателем болезни или травмирования. Поэтому нужно дождаться массового явления.
Если же ботва высыхает и отмирает полностью, нужно поторопиться с уборкой.
Еще один верный признак созревшей картошки — состояние выкопанных пробных клубней. Если они без труда отделяются от корневой части растения или вообще от нее открепились, а кожуру сложно отслоить, потерев пальцем, значит пора брать в руки лопату и приступать к уборке этого сорта.
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