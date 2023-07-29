Нехватка каких двух удобрений очень негативно сказывается на урожае овощей

Названы специфические признаки дефицита азота и фосфора

Иногда возникает ситуация, когда растения, которые были здоровыми в начале сезона роста, вдруг начинают "капризничать". Дачники, особенно те, кто только начинает заниматься огородничеством, часто сталкиваются с этой проблемой и озадачены тем, что происходит с их зелеными растениями.

Растения страдают чаще всего из-за недостатка двух микроэлементов — азота и фосфора. Об этом пишет bb.lv.

Признаки дефицита азота

Когда растения не получают достаточно азота, их листья теряют насыщенный зеленый цвет и становятся бледными. Кроме того, цветки огурцов и помидоров уменьшаются в размерах, и их завязи становятся менее крупными. На огуречных завязях начинают появляться деформированные огурчики. Верхние листья капусты тоже меняют свой цвет на бледно-зеленый, а нижние приобретают розовый или пурпурный оттенок. Все эти изменения приводят к тому, что рост всех растений замедляется.

Признаки дефицита фосфора

Когда в почве недостаток фосфора, листья растений приобретают фиолетовый оттенок на нижней стороне, и сами растения перестают формировать боковые побеги.

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