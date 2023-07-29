Денежный гороскоп Таро на август: Львы могут сорвать джекпот, а Тельцы — потерять работу

Многим подвернутся благоприятные возможности в конце лета

Август 2023 году многим принесет возможности добиться успеха на работе и получить прибыль, однако у некоторых не обойдется и без потерь.

Об этом говорит финансовый расклад по картам Таро, который мы сделали для всех знаков Зодиака на август 2023 года.

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А вот такие карты выпали в раскладе на деньги и работу на этот месяц:

Овен — перевернутый Мир

У Вас может быть соблазн пойти коротким путем для заработка, однако карта предупреждает: лишь честный труд поможет добиться стабильного положения, быстрые ставки и разномастные аферы не помогут.

Телец — перевернутый Король мечей

В августе Вы можете быть чрезмерно самоуверенны и агрессивны, что может обернуться проблемами в делах и на работе. Может дойти даже до увольнения и финансовых потерь.

Близнецы — перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта говорит, что в ближайшее время деньги будут уходить от Вас и в профессиональной деятельности не будет везти. Совет на ближайшее время, — больше спите, пересмотрите взгляды на жизнь, извинитесь перед тем, кого обидели, и возможно получится стабилизировать ситуацию.

Рак — Восьмерка пентаклей

В ближайшее время Вы будете полны карьерных амбиций, будете охотно учиться и работать над карьерными достижениями, благодаря чему сможете повысить свою ценность как специалиста.

Лев — Колесо Фортуны

Вам в августе внезапно может подвернуться благоприятная возможность, случиться успех, улучшиться ситуация с финансами, что со стороны будет казаться чистым везением. Также карта может пророчить переезд.

Дева — перевернутый Шут

Эта карта говорит, что в Ваших финансовых делах будет царить безответственность и впереди много незапланированных трат. Взгляните на свои финансы и подумайте, что с ними станет, если Вы будете их безрассудно растрачивать.

Весы — Суд

У Вас на следующей неделе может резко измениться финансовая ситуация, скорее всего в лучшую сторону. Вас могут повысить на работе, а начатое дело может успешно закончиться. Также карта может указывать на скорый переезд.

Скорпион — Король пентаклей

Этот король обещает финансовую стабильность, уверенность, выгодные сделки, выигрыши, получение наследства. Однако для успеха лучше сесть и поработать, а не прибегать к нечестным и/или противозаконным методам, — удача будет не на Вашей стороне.

Стрелец — перевернутая Девятка кубков

В ближайший месяц Вам будет очень тяжело добиться поставленных целей. Будет казаться, что вот успех уже близок, но постоянно что-то будет его откладывать. Могут возникнуть долги и проблемы с деньгами.

Козерог — перевернутая Четверка пентаклей

Вас в ближайший месяц ждут растраты и бессмысленные покупки, также возможны задержки с получением средств и отказы от начальства. Карта может намекать Вам, что возможно стоит отвлечься от материального.

Водолей — перевернутый Иерофант

В перевернутом положении карта предсказывает интриги, потерю авторитета, авантюры и провальные проекты.

Рыбы — Пятерка кубков

Вскоре Вы можете столкнуться с убытками или непредвиденными расходами, или же получить меньший гонорар, чем рассчитывали, — однако не стоит сильно беспокоиться, это будет иметь временный характер. Также возможно получение прибыли, которая Вас огорчит (например, наследство).

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца года по картам Таро.