Таких сразу три: этих знаков Зодиака вот-вот ждут приятные неожиданности

На них скоро обрушится много радости и счастья

Начало августа в 2023 году сразу для трех знаков Зодиака ознаменуется хорошими новостями, приятными сюрпризами и знакомствами.

Этими знаками являются Рак, Скорпион и Рыбы, — все знаки водной стихии, — говорит гороскоп по картам Таро, составленный на неделю с 31 июля по 6 августа включительно.

Ракам выпал Паж жезлов

На следующей неделе Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.

Скорпионам выпала Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Рыбам выпало Колесо Фортуны

Название карты говорит само за себя, — вот-вот Вас ждет новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в августе по картам Таро.