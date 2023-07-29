Как не "убить" батарею ноутбука: ошибки, которые ни в коем случае нельзя допускать

Заряд — один из важнейших показателей любой техники

Ноутбук в современном мире достаточно необходимая вещь, к тому же не дешевая, поэтому, чтобы техника прослужила как можно дольше, к ней нужно бережно относиться, в частности беречь аккумулятор.

В материале theLime рассказано, какие ошибки, "съедающие" батарею, чаще всего допускают пользователи при использовании ноутбука. Стоит от них избавиться, если не хотите относить свой гаджет в сервис.

Как нельзя использовать ноутбук

Использование гаджета не на ровной поверхности

По словам экспертов, лучше всего работать за ноутбуком за столом, а не на кровати или диване, как привыкли многие. Дело в том, что при таком использовании вы неосознанно перекрываете ему "дыхание", поэтому устройство может быстро выйти из строя.

Солнечные лучи

Старайтесь держать свой ноутбук подальше от солнечных лучей, потому что длительное пребывание на солнце серьезно вредит гаджету, в частности может испортиться его аккумулятор, а также процессор и жесткий диск.

Длительное нахождение на морозе

При минусовой температуре также ноутбук желательно не включать, потому что он может сильно переохладиться, соответственно, начнутся проблемы с батареей, экраном и жестким диском.

Спящий режим

Многие пользователи часто переводят гаджет на "спящий режим". Но если устройство не выключать, то батарея будет быстрее разряжаться. Срок службы станет меньше, если держать ноутбук постоянно включенным в сеть. Если не пользуетесь им — выключите из розетки.

"Телеграф" писал ранее, как лучше работать с ноутбуком — от сети или от батареи. Эксперты дали конкретный ответ.