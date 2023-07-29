Как на смартфоне обнаружить вирус: 7 "симптомов", на которые следует обратить внимание

Вирусы могут проникнуть в смартфон различными путями

Смартфон является нашим "личным помощником", ведь в нем мы храним ценную и важную информацию, а также с его помощью мы работаем, общаемся и отдыхаем. Из-за этого к технике необходимо бережно относиться, в частности защищать ее от вирусов и вредных программ.

В материале Moyo эксперты рассказали, что происходит с мобильным устройством, если в нем начинает "хозяйничать" вирус. Важно обратить внимание на семь "симптомов".

Как узнать, что смартфон заражен вирусом

Снижение производительности

Если вы заметили, что смартфон начал по неизвестной причине работать медленнее и часто "зависать", то есть вероятность, что вы могли подхватить где-то вирус.

Необъяснимый всплеск использования данных

Эксперты говорят, что многие трояны (вирусы) способны передавать информацию об устройстве и его использовании на удаленный сервер, который может потреблять много данных.

Быстрая разрядка

Еще один признак, который может указывать на то, что в смартфоне завелся вирус. Быстрая зарядка является плохим "звоночком", ведь с мобильным устройством станет тяжелее работать.

Нежелательные всплывающие окна

Если вы заметили, что в браузере, даже если вы не используете его активно, начали появляться странные всплывающие окна, следует провести проверку смартфона на наличие вредоносных программ.

Незнакомые приложения

Может быть такое, что на мобильном устройстве вы обнаружите новые приложения, которые не помните, что загружали и не знаете, в чем их предназначение. Они, вероятнее всего, могли быть установлены вирусом.

Телефон ведет себя хаотично

Если вы заметили, что смартфон начал "жить своей жизнью", то есть открывать и закрывать самостоятельно приложения, то этот "симптом" может говорить о том, что гаджет заразился трояном.

Необычные расходы

По словам экспертов, если вы заметили в своем счете необъяснимые платежи, то стоит немедленно проверить свое устройство на наличие вирусов, ведь возможно кто-то пытается украсть ваши данные.

"Телеграф" писал ранее, что произойдет с телефоном, если постоянно заряжать его ночью. Эксперты, в частности рассказали, как это сказывается на батареи гаджета.