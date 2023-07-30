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Любовный гороскоп Таро на август: Овнов ждет абьюз, а Рыб - море страсти

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Сделали расклад Таро на любовь для каждого знака Зодиака на август 2023
Сделали расклад Таро на любовь для каждого знака Зодиака на август 2023. Фото pixabay.com

Некоторым придется пойти на жертвы ради любимых

Последний месяц лета в 2023 году может принести одним гармонию в отношениях и судьбоносные встречи, в то время как других наоборот ждут измены и расставания.

На это указывают карты Таро, которые выпали в любовном раскладе от "Телеграфа" на август 2023 года.

Вот какие карты выпали на этот раз

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Овен — Дьявол

В любовном раскладе эта карта обмана и токсичных отношений, — в августе у Вас может быть море страсти, однако вместе с манипуляциями, абьюзом, изменами и сомнительными связями.

Телец — Король пентаклей

Эта карта обещает Вам в августе стабильные и постоянные отношения, в которых можно положиться на партнера, — может не обойтись без вспышек ревности, однако их стоит воспринимать как указатель на серьезность намерений в отношении друг друга.

Близнецы — перевернутый Король мечей

В этом положении карта предупреждает, что кто-то в Ваших отношениях может обманывать другого, манипулировать и критиковать его. Это может привести к скорому разрыву.

Рак — Солнце

Это карта возрождения, счастья и успеха. Преодолев все беды и трудности, Вы чувствуете себя духовно и физически обновленным, готовым к вступлению в новый этап жизни. Солнце может означать также и будущий счастливый брак.

Лев — Отшельник

В любовных раскладах Отшельник может иметь два разных значения: что Вам сейчас больше нужно уединение, чем партнер, или же что отношения в Вашей паре вышли на спокойный стабильный уровень супругов, готовящихся отмечать серебряную свадьбу.

Дева — Шестерка мечей

Вас в августе могут ждать большие перемены на любовном фронте, — Вы можете встретить кого-то особенного, перевести существующие отношения на новый уровень или же наоборот разорвать их.

Весы — Шестерка пентаклей

Эта карта взаимопомощи и поддержки, сексуальной щедрости и нежности. Август у Вас скорее всего выдастся удачным. Возможно даже откроете общее дело с партнером.

Скорпион — перевернутая Пятерка пентаклей

У Вас может быть непростой период в отношениях, но в этом положении карта указывает, что все разрешимо, если Вы сами этого, конечно, захотите.

Стрелец — перевернутая Королева мечей

В августе у Вас могут возникнуть проблемы в отношениях, Вы можете разочароваться в любви, столкнуться с изменой или другим предательством и оказаться на грани разрыва.

Козерог — перевернутая Двойка пентаклей

Вскоре у Вас может сложиться так, что придется чем-то жертвовать ради отношений, может ощущаться эмоциональная прохлада и быть выдвинуты какие-то условия.

Водолей — перевернутая Четверка кубков

Вас скоро может ждать судьбоносная встреча. Также карта может указывать на возможное улучшение отношений и гармонию в браке.

Рыбы — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Возможно, в Вашей личной жизни был кризисный период, однако августе все может резко измениться. Получится уладить конфликты и вернуть страсть, Вы почувствуете прилив сил для завоевания любимого. Также конец лета может принести Вам пополнение в семье.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любовном плане до конца года по картам Таро.

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