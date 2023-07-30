Любовный гороскоп Таро на август: Овнов ждет абьюз, а Рыб - море страсти

Некоторым придется пойти на жертвы ради любимых

Последний месяц лета в 2023 году может принести одним гармонию в отношениях и судьбоносные встречи, в то время как других наоборот ждут измены и расставания.

На это указывают карты Таро, которые выпали в любовном раскладе от "Телеграфа" на август 2023 года.

Вот какие карты выпали на этот раз

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Овен — Дьявол

В любовном раскладе эта карта обмана и токсичных отношений, — в августе у Вас может быть море страсти, однако вместе с манипуляциями, абьюзом, изменами и сомнительными связями.

Телец — Король пентаклей

Эта карта обещает Вам в августе стабильные и постоянные отношения, в которых можно положиться на партнера, — может не обойтись без вспышек ревности, однако их стоит воспринимать как указатель на серьезность намерений в отношении друг друга.

Близнецы — перевернутый Король мечей

В этом положении карта предупреждает, что кто-то в Ваших отношениях может обманывать другого, манипулировать и критиковать его. Это может привести к скорому разрыву.

Рак — Солнце

Это карта возрождения, счастья и успеха. Преодолев все беды и трудности, Вы чувствуете себя духовно и физически обновленным, готовым к вступлению в новый этап жизни. Солнце может означать также и будущий счастливый брак.

Лев — Отшельник

В любовных раскладах Отшельник может иметь два разных значения: что Вам сейчас больше нужно уединение, чем партнер, или же что отношения в Вашей паре вышли на спокойный стабильный уровень супругов, готовящихся отмечать серебряную свадьбу.

Дева — Шестерка мечей

Вас в августе могут ждать большие перемены на любовном фронте, — Вы можете встретить кого-то особенного, перевести существующие отношения на новый уровень или же наоборот разорвать их.

Весы — Шестерка пентаклей

Эта карта взаимопомощи и поддержки, сексуальной щедрости и нежности. Август у Вас скорее всего выдастся удачным. Возможно даже откроете общее дело с партнером.

Скорпион — перевернутая Пятерка пентаклей

У Вас может быть непростой период в отношениях, но в этом положении карта указывает, что все разрешимо, если Вы сами этого, конечно, захотите.

Стрелец — перевернутая Королева мечей

В августе у Вас могут возникнуть проблемы в отношениях, Вы можете разочароваться в любви, столкнуться с изменой или другим предательством и оказаться на грани разрыва.

Козерог — перевернутая Двойка пентаклей

Вскоре у Вас может сложиться так, что придется чем-то жертвовать ради отношений, может ощущаться эмоциональная прохлада и быть выдвинуты какие-то условия.

Водолей — перевернутая Четверка кубков

Вас скоро может ждать судьбоносная встреча. Также карта может указывать на возможное улучшение отношений и гармонию в браке.

Рыбы — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Возможно, в Вашей личной жизни был кризисный период, однако августе все может резко измениться. Получится уладить конфликты и вернуть страсть, Вы почувствуете прилив сил для завоевания любимого. Также конец лета может принести Вам пополнение в семье.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любовном плане до конца года по картам Таро.