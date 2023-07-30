Сразу у трех знаков Зодиака жизнь скоро перевернется с ног на голову

Перемены могут прийти, даже если Вы их не ждали

Начало августа в 2023 году сразу для трех знаков Зодиака ознаменуется кардинальными переменами в жизни, при этом скорее всего положительными.

Этими знаками являются Телец, Стрелец и Рыбы, говорит гороскоп по картам Таро, составленный на неделю с 31 июля по 6 августа включительно.

Тельцам выпала перевернутая Башня

Обычно эта карта предупреждает о тяжелых и болезненных переменах, однако в перевернутом виде она говорит, что перемены будут к лучшему, Вы готовы к ним и сможете их принять.

Стрельцам выпала Верховная жрица

В ближайшие дни в Вашей жизни могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Рыбам выпало Колесо Фортуны

Название этой карты уже говорит само за себя, — вот-вот Вас ждет новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача будет на Вашей стороне, так что не медлите.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в августе по картам Таро.