Есть в каждой аптечке: как спасти огурцы от пожелтения листьев

Это средство повышает рост культуры и защищает ее от различных заболеваний

Ложная мучнистая роса, также известная как пероноспороз, представляет опасное грибковое заболевание огурцов, которое характеризуется образованием желтых пятен на листьях. Если вы заметили такую проблему на своей грядке, необходимо немедленно принять меры для спасения урожая. В противном случае листья засохнут, и вместе с ними погибнут завязи огурцов.

Чтобы избавиться от ложной мучнистой росы, достаточно воспользоваться простым средством, доступным для покупки в любой аптеке — перекисью водорода. Об этом пишет apostrophe.

Рецепт раствора для опрыскивания огурцов

Возьмите 1 литр воды и добавьте в него 20 мл аптечной 3% перекиси водорода. Затем перелейте этот раствор в опрыскиватель и распылите его на огурцы. Для предотвращения проблем рекомендуется использовать такой раствор раз в неделю.

Чем полезна перекись водорода в огороде

Повышает иммунитет у растения.

Помогает окрепнуть корневой системе.

Обеспечивает здоровый рост рассады.

Окисляет почву.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно выращивать огурцы в теплице. Не делайте определенных ошибок.