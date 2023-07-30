Будет много вкусных плодов: чем полить томаты, чтобы росли здоровыми и крупными

Все больше и больше огородников выбирают натуральные подкормки, сделанные самостоятельно

Используя недорогую натуральную подкормку можно повысить урожайность помидоров на огороде, увеличить размер и вкус плодов, а также обеспечить защиту посадок от болезней и вредителей.

Сегодня мы обсудим две простые, но весьма эффективные подкормки для томатов. Об этом пишет cpykami.

Подкормка №1

Влейте 1 литр кефира в ведро на 10 литров. Затем положите в кефир 3 стакана золы. Благодаря кислотам, присутствующим в кефире, все питательные вещества из золы перейдут в раствор. Добавьте 1/2 чайной ложки йода. Этот йод защитит посадки от фитофторы и других грибковых заболеваний.

Для улучшения результативности можно добавить 3 столовые ложки биогумуса. После того как раствор настоится в течение не менее 4 часов, его можно использовать.

Чтобы полить кустарники, нужно развести 1 стакан концентрированного раствора в 10 литрах воды. Для достижения лучшего эффекта лучше поливать растения сверху.

Подкормка №2

Возьмите 10 граммов дрожжей и разведите их в 1 литре теплой воды. После этого добавьте 2 чайные ложки меда в раствор и тщательно перемешайте. Желательно использовать мед вместо сахара, так как мед содержит значительное количество аминокислот, которые способствуют лучшему усвоению питательных веществ.

Оставьте раствор в теплом месте в течение 1 часа, затем перелейте его в ведро с 9 литрами воды. Добавьте 3 столовые ложки гумата калия, который поможет увеличить урожайность и придаст плодам сладкий вкус.

Вносите дрожжевую подкормку под корень один раз в 2 недели. При чередовании двух натуральных подкормок можно без труда получить обильный урожай вкусных томатов.

Выращивание помидоров на огороде не представляет особых сложностей. Главное – следить за подкармливанием растений и бороться с вредителями, а также правильно организовывать полив помидоров.