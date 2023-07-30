Почему смородина перестает плодоносить: три частые причины

Если вы больше не получаете урожая от смородины, возможно, допустили одну из распространенных ошибок дачников

Вкусная и полезная смородина нуждается не только в правильных удобрениях, а и требует особого ухода. Если кусты перестают плодоносить, то дачникам следует знать о самых распространенных проблемах.

Почему смородина не плодоносит? Есть три частые причины, пишет Телеграм-канал "Садівник".

Причина №1 – неправильная обрезка. Садовникам следует удалять побеги у смородины после 5-7 лет, как и побеги, которые делают куст слишком густым. Больные, сухие и сломанные ветви тоже не щадите.

Причина №2 – старение кустов. Возможно, смородина перестала плодоносить не из-за ваших ошибок. Помните, что после 10-12 лет жизненный цикл растения завершается. С таким кустом нужно распрощаться.

– старение кустов. Возможно, смородина перестала плодоносить не из-за ваших ошибок. Помните, что после 10-12 лет жизненный цикл растения завершается. С таким кустом нужно распрощаться. Причина №3 – мало воды. Полив играет огромное значение для выращивания смородины. В жару одному кусту требуется не менее 3 ведер воды за один раз каждые 1,5 недели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно обязательно сделать садовникам после сбора урожая смородины. Ухаживать за кустом нужно и после окончания сезона. Простые правила обеспечат вас вкусной смородиной в последующие годы.