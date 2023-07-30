Даже стойкая черная плесень сойдет: из чего приготовить мощную чистящую пасту

Избавиться от грибка на стенах можно без агрессивных химикатов

Проблема с плесенью часто появляется в ванной комнате, где повышена влажность. Однако грибок может "поселиться" и в других комнатах, бороться с ним нужно как можно быстрее.

Чтобы избавиться от плесени в доме, приготовьте чистящую пасту из подручных средств. Действенным лайфхаком поделилось издание Express.

Для удаления плесени домохозяйства часто используют уксус. Для этого распылите жидкость прямо на заплесневелый участок в неразбавленном виде и оставьте на один-два часа, прежде чем смыть. За это время уксус впитается даже в такие пористые поверхности, как дерево.

Для окончательного уничтожения черной плесени смешайте пищевую соду, уксус и воду. Самодельный раствор – мощный очиститель, который уничтожит самый стойкий грибок.

Добавим, что избавиться от плесени поможет профилактика, ведь всегда легче предотвратить проблему, а не искоренять ее. Для этого регулярно осматривайте такие области, как углы, края и скрытые места, так как плесень часто прячется в труднодоступных местах. Кроме того, немедленно устраняйте любые утечки или неисправности сантехники, чтобы избежать повышенного уровня влажности в помещении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предотвратить появление плесени в доме можно с помощью абсолютно натурального метода. Попробуйте высадить определенные комнатные растения – и сырости в жилище не будет.