Ждите плохих новостей: этим знакам Зодиака крупно не повезет на этой неделе

Беда может нагрянуть откуда не ждали

Начало августа в 2023 году будет неблагоприятным для представителей сразу трех знаков Зодиака, — их ждут потери, разочарования и конфликты.

Этими знаками являются Лев, Дева и Водолей, говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 31 июля по 6 августа включительно.

Львам выпала Тройка мечей

Второе название этой карты, — Владыка печали, и она одна из самых драматичных в колоде. Она предупреждает, что на этой неделе Вас ждут потери, конфликты и плохие новости. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Девам выпала Пятерка мечей

В ближайшие дни у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете быть источником негатива.

Водолеям выпал перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшие дни возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Не хватайтесь за все сразу, лучше дайте себе отдохнуть, тогда возможно удастся минимизировать неудачи.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане в августе по картам Таро.