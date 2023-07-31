Когда отмечаем Ореховый Спас: главные особенности праздника

Третий Спас уже не выпадает на Успенский пост

Важная дата в календаре церковных праздников на август – Ореховый Спас, еще его называют Третьим, Малым, Нерукотворным, Холодным или Хлебным. Это заключительный из серии Спасов. Ореховому Спасу предшествует один из больших христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы.

"Телеграф" рассказывает, когда отмечается Ореховый Спас в 2023 году и какие традиции связаны с этим праздником. По новому церковному календарю дата переносится, но это произойдет в следующем году.

Когда Ореховый Спас в 2023 году

В Украине Ореховый Спас отметят во вторник 29 августа 2023 года. Стоит добавить, что в следующий раз праздник встретят в другую дату. Уже с 1 сентября этого года в силу вступит новоюлианский литургический календарь. По новому церковному календарю Ореховый Спас будет отмечаться 16 августа.

Почему Ореховый Спас так называется

Праздник получил такое название, так как в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Церковь подчеркивает, что дата посвящена Иисусу Христу. Нерукотворный Спас посвящен важному событию, описанному в религиозных текстах: переносу нерукотворного образа Спасителя из Эдессы в Константинополь в 944 году.

Традиции Орехового Спаса

29 августа в храмах проходят торжественные службы. Многие верующие приносят на освящение орехи и хлеб, выпеченный из зерна нового урожая, а также кладут в корзины фрукты, воду и мед. В день Орехового Спаса семьи собираются за одним столом и лакомятся угощениями, ведь Успенский пост накануне завершается. Часто в домах в этот день готовят выпечку с орехами и фруктами, хлеб, а еще ставят на стол ореховую настойку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ореховому Спасу предшествует Медовый Спас, который отмечается 14 августа. Вторым идет Яблочный Спас, он же Преображение Господне.