Рискуете потерять личные данные: какие настройки iPhone необходимо отключить

Нужно всегда принимать меры для обеспечения личной безопасности в Интернете

Есть настройки iPhone, сильно истощающие батарею, поэтому смартфон со временем начинает "тормозить", а есть параметры, которые могут ставить под угрозу защиту ваших личных данных, поэтому их необходимо отключить.

В материале SheFinds эксперты рассказали, благодаря каким функциям iPhone хакеры способны проникнуть в ваше устройство и заполучить необходимую для себя информацию.

Что отключить на iPhone, чтобы защитить свои данные

Специалист по безопасности Владимир Фоменко говорит, что три параметра смартфона нужно отключить. Речь идет об автоматическом соединении Wi-Fi, соединении Bluetooth и автоматическом обновлении приложений.

Первая функция может поставить под угрозу личные данные, поскольку хакеры могут создавать поддельные сети Wi-Fi, с теми же именами, что и настоящие. Если вы отключите автоматическое подключение к сети, то защитите свой смартфон от взлома, потому что вручную сможете проверять надежные Wi-Fi-сети.

Второй функцией также могут воспользоваться хакеры, поэтому, если вы не используете Bluetooth, его нужно отключить, этим самым вы еще и сохраните заряд своего аккумулятора.

Отказаться следует и от третьей функции, потому что при автоматическом обновлении приложений в ваш гаджет может попасть вредоносный код, а это сделает устройство менее защищенным. Лучше вручную выбирать, какие программы вы хотите себе обновить.

"Телеграф" писал ранее, что в сентябре 2023 года Apple собирается презентовать iPhone 15. Стало известно, чем новинка будет отличаться от предыдущих версий смартфона и стоит ли пользователям ожидать "сюрпризов".