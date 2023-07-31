Никогда не делайте этого с огурцами: урожая не дождетесь

Не стоит разрыхлять землю на грядках с огурцами, и вот почему

Многие дачники регулярно разрыхляют почву на огороде, особенно если на участке "каменная земля". Однако иногда эта манипуляция несет не пользу, а вред для растений. Противопоказано подобное действие для огурцов.

Опытные огородники никогда не разрыхляют грунт под огурцами. Об этом говорится в блоге s.sad.ua в Instagram.

Можно ли разрыхлять почву вокруг огурцов? Нет, потому как у этой культуры корни располагаются близко к поверхности. Коренья огурцов разрастаются в разные стороны, занимая значительные "квадраты" на вашем участке. В связи с этим есть вероятность, что инструмент, которым вы производите разрыхление, повредит корни.

После такой травмы рост огурцов может прекратиться. Более того, растение иногда скидывает уже сформировавшиеся завязи.

Альтернатива разрыхлению огорода – мульчирование. Дачникам следует внести органические подкормки, чтобы поспособствовать развитию огурцов. Кроме того, вы можете периодически подкладывать на грядки с этим овощем уже готовый разрыхленный грунт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если у огурцов пожелтели листья. А еще мы писали, зачем огородники обрабатывают огурцы сладкой водой.