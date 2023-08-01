Остается только смириться: эти знаки Зодиака скоро ждут финансовые потери

Проблемы финансового плана могут возникнуть уже со дня на день

Начало августа в 2023 году принесет финансовые трудности сразу для четырех знаков Зодиака, — их ждут потери денег и проблемы на работе.

Этими знаками являются Овен, Дева, Весы и Скорпион, говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю до 6 августа включительно.

Овнам выпала Десятка жезлов

На Вас вскоре может обрушиться целый ворох финансовых потерь и будет непонятно, чем все закончится, — карта советует просто смириться и принять факт, что придется решать эти проблемы.

Девам выпал Повешенный

Вас вот-вот может ждать потеря жилья и работы, может возникнуть необходимость управляться со счетами, из-за чего свободных денег на себя не будет. Не подписывайте ничего бездумно, есть риск стать жертвой финансовой махинации.

Весам выпала перевернутая Шестерка мечей

В этом положении карта говорит про неразрешимость проблем, — скорее всего, дело закончится неудачей, договориться не выйдет и положение станет безвыходным. Шаг был сделан неверно, если это возможно, то попробуйте вернуться на исходные позиции.

Скорпионам выпала перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта говорит, что на неделе Ваш успех может уйти у Вас из-под носа и достаться кому-то другому.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в плане денег и работы до конца августа по картам Таро.