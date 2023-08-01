Остается только смириться: эти знаки Зодиака скоро ждут финансовые потери
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Проблемы финансового плана могут возникнуть уже со дня на день
Начало августа в 2023 году принесет финансовые трудности сразу для четырех знаков Зодиака, — их ждут потери денег и проблемы на работе.
Этими знаками являются Овен, Дева, Весы и Скорпион, говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю до 6 августа включительно.
Овнам выпала Десятка жезлов
На Вас вскоре может обрушиться целый ворох финансовых потерь и будет непонятно, чем все закончится, — карта советует просто смириться и принять факт, что придется решать эти проблемы.
Девам выпал Повешенный
Вас вот-вот может ждать потеря жилья и работы, может возникнуть необходимость управляться со счетами, из-за чего свободных денег на себя не будет. Не подписывайте ничего бездумно, есть риск стать жертвой финансовой махинации.
Весам выпала перевернутая Шестерка мечей
В этом положении карта говорит про неразрешимость проблем, — скорее всего, дело закончится неудачей, договориться не выйдет и положение станет безвыходным. Шаг был сделан неверно, если это возможно, то попробуйте вернуться на исходные позиции.
Скорпионам выпала перевернутая Шестерка жезлов
В этом положении карта говорит, что на неделе Ваш успех может уйти у Вас из-под носа и достаться кому-то другому.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в плане денег и работы до конца августа по картам Таро.