Посадите эти растения на участке: и грунт восстановят, и урожай увеличат
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Сидераты выращивают с целью улучшения состояния почвы и против сорняков
Опытные дачники после сбора урожая засевают участок сидератами. Эти растения помогают почве восстановиться, стать рыхлее и воздушнее, улучшают состав грунта. Некоторые культуры вытесняют с участка сорняки.
Высевают сидераты почти сразу после уборки раннего урожая. До наступления холдов всходы нужно успеть скосить и перепахать участок вместе со всем содержимым.
Подсолнечник является отличным сидератом. Он отлично насыщает землю и улучшает ее структуру.
Фацелия — один из самых популярных сидератов. Благодаря растению почва насыщается кислородом.
Гречиха подойдет для скудной почвы, на которой плохо растут культуры. Она обогащает грунт, насыщает почву фосфором, калием, и другими полезными веществами.
Бобовые — самые неприхотливые сидераты. Благодаря азотфиксирующим бактериям, живущим на корневой системе бобовых, почва после них обогащается азотом в доступной для растений и деревьев форме.
Крестоцветные отлично помогают от сорняков. Их корневые выделения отпугивают многих вредителей и угнетают возбудителей фитофтороза. Лучшим представителем крестоцветного сидерата является белая горчица. Она уменьшает рост сорняков, оберегает растения от фитофтороза, угнетает вредителей, разрыхляет почву и удерживает в ней азот.
Ранее "Телеграф" писал, что посадить на участке после сбора лука и чеснока.