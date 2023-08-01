Говядина с овощами на скорую руку: легкий и вкусный рецепт
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Получится невероятно сочным и ароматным, попробуйте — и готовить по-другому уже не захотите
Чтобы порадовать близких или гостей этим вкусным и сытным блюдом, не нужно никаких особых кулинарных навыков и много времени — этот способ станет идеальным выбором как для особых торжественных случаев, так и для застолья с гостями или уютного семейного ужина. Также советуем обратить внимание на легкий рецепт свиной грудинки, запеченной в фольге.
По рецепту от канала "Кулінарна майстерня" говядина с овощами в духовке готовится просто, а результат впечатляет своим вкусом и внешним видом.
Говядина с овощами в рукаве — ингредиенты
Чтобы приготовить это блюдо, мы берем:
- 500 г. телятины;
- 3-4 картофелины;
- 1 кабачок;
- 1 красный сладкий перец;
- 1 луковицу;
- 2 моркови;
- чеснок (несколько зубчиков или сухой), смесь специй для мяса, сухую аджику;
- оливковое масло;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- соль.
Приготовление:
- Все ингредиенты нарезаем кубиками и отправляем в рукав для запекания.
- Добавляем томатную пасту, растительное масло и специи.
- Завязываем рукав и хорошо перемешиваем.
- Рукав кладем в форму для запекания или на противень и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 1 час.
Приятного аппетита!
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