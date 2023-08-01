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Говядина с овощами на скорую руку: легкий и вкусный рецепт

Автор
Юлия Тараненко
Дата публикации
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Автор
Мясо с овощами требует минимум времени для подготовки к запеканию Новость обновлена 01 августа 2023, 15:33
Мясо с овощами требует минимум времени для подготовки к запеканию. Фото freepik.com

Получится невероятно сочным и ароматным, попробуйте — и готовить по-другому уже не захотите

Чтобы порадовать близких или гостей этим вкусным и сытным блюдом, не нужно никаких особых кулинарных навыков и много времени — этот способ станет идеальным выбором как для особых торжественных случаев, так и для застолья с гостями или уютного семейного ужина. Также советуем обратить внимание на легкий рецепт свиной грудинки, запеченной в фольге.

По рецепту от канала "Кулінарна майстерня" говядина с овощами в духовке готовится просто, а результат впечатляет своим вкусом и внешним видом.

Говядина с овощами в рукаве — ингредиенты

Чтобы приготовить это блюдо, мы берем:

  • 500 г. телятины;
  • 3-4 картофелины;
  • 1 кабачок;
  • 1 красный сладкий перец;
  • 1 луковицу;
  • 2 моркови;
  • чеснок (несколько зубчиков или сухой), смесь специй для мяса, сухую аджику;
  • оливковое масло;
  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • соль.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты нарезаем кубиками и отправляем в рукав для запекания.
  2. Добавляем томатную пасту, растительное масло и специи.
  3. Завязываем рукав и хорошо перемешиваем.
  4. Рукав кладем в форму для запекания или на противень и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 1 час.

Приятного аппетита!

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