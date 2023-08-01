Говядина с овощами на скорую руку: легкий и вкусный рецепт

Получится невероятно сочным и ароматным, попробуйте — и готовить по-другому уже не захотите

Чтобы порадовать близких или гостей этим вкусным и сытным блюдом, не нужно никаких особых кулинарных навыков и много времени — этот способ станет идеальным выбором как для особых торжественных случаев, так и для застолья с гостями или уютного семейного ужина. Также советуем обратить внимание на легкий рецепт свиной грудинки, запеченной в фольге.

По рецепту от канала "Кулінарна майстерня" говядина с овощами в духовке готовится просто, а результат впечатляет своим вкусом и внешним видом.

Говядина с овощами в рукаве — ингредиенты

Чтобы приготовить это блюдо, мы берем:

500 г. телятины;

3-4 картофелины;

1 кабачок;

1 красный сладкий перец;

1 луковицу;

2 моркови;

чеснок (несколько зубчиков или сухой), смесь специй для мяса, сухую аджику;

оливковое масло;

2 ст. л. томатной пасты;

соль.

Приготовление:

Все ингредиенты нарезаем кубиками и отправляем в рукав для запекания. Добавляем томатную пасту, растительное масло и специи. Завязываем рукав и хорошо перемешиваем. Рукав кладем в форму для запекания или на противень и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 1 час.

Приятного аппетита!

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