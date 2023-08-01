Подготовка к уборке урожая: где лучше всего хранить овощи и фрукты

Собранный урожай важно сохранить до самой весны

В августе дачники начинают собирать урожай фруктов и овощей, которые не нужно консервировать, а хранить до весны в сыром виде. Самое время подготовить подходящее место для собранного урожая.

Идеальное место для хранения овощей зимой – чистое, темное, хорошо проветриваемое помещение с постоянной температурой примерно 2-4°С и влажностью воздуха не менее 80%. При других показателях на овощах и фруктах может появиться плесень, либо же они могут высохнуть.

"Телеграф" узнал, где лучше всего хранить собранный урожай.

Погреб

Идеальное место для хранения урожая и других продуктов питания. Перед опусканием в погреб нового урожая нужно провести в нем санитарную уборку и дезинфекцию, хорошо проветрить, заделать щели.

Яма для хранения овощей

Находясь под землей, плоды долго сохраняют свой вид и вкус. Яму нужно копать глубиной не менее 2 метра. Для этого лучше выбрать место на возвышении и без подтопления. Укладывать овощи следует рядами, пересыпая песком. Сверху яму нужно утеплить соломой или слоем почвы.

Подвал

Многие дачники используют для хранения урожая подвальные помещения. Недостатком является то, что подвалы в городских домах недостаточно прохладные. Поэтому овощи и фрукты могут храниться там всего несколько месяцев, а потом портятся.

Квартире

Часть урожая можно хранить на застекленном балконе или лоджии в квартире. Важно следить за температурным режимом и чтобы на фрукты и овощи не попадали солнечные лучи. Урожай можно укладывать в коробки, ящики, закрытые шкафы.

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