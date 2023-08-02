Поливайте огурцы так, и они никогда не будут горчить: полезные советы

Правильный полив — залог хорошего урожая

Согласитесь, очень расстраивает, когда огурцы горчат. Вроде как на вид такой вкусный овощ, а он с "подставой". Часто причина горечи — в неправильном поливе. Рассказываем, как же сделать так, чтобы избежать подобной проблемы.

Только заботливые огородники, которые не забывают о том, что огурцы любят воду, получат вкусные плоды. Как же правильно поливать овощ, говорится в блоге s.sad.ua в Instagram.

Как правильно поливать огурцы

До начала цветения это нужно делать два раза каждые 14 дней. И не стоит забывать, что если огурцы растут в открытом грунте на грядках, то затяжные или сильные дожди тоже считаются поливом. Что касается объема влаги, то на 1 кв. м площади, где посажены эти растения, нужно более 5 л.

Со времени, как только появятся первые завязи, и до того, как начнется сбор плодов, поливать следует уже трижды в семь дней. При этом на 1 кв. м потребуется 10 л воды.

С августа и до окончательного сбора урожая, полив нужно сократить – достаточно это делать один раз в полторы недели. воды на 1 кв. м нужно не больше трех-четырех литров.

Важна и температура воды. Поливать огурцы холодной водой запрещено. От этого они болеют, сбрасывают завязи и плодоношения не будет. Для огурцов подходит только отстоявшаяся вода. Ее следует утром набрать в ведра или бочки и оставить. А поливать только на следующий день.

Струю воды надо направлять так, чтобы корневая шейка куста осталась сухой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если у огурцов пожелтели листья. А еще мы писали, зачем огородники обрабатывают огурцы сладкой водой.