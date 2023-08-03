Подкормка томатов в августе: какой секретный ингредиент поможет сделать овощи более сладкими

Томаты очень любят органичные удобрения

Томаты — одна из самых любимых, но весьма капризных на огороде культур, к которой в августе должно быть повышенное внимание. Есть трюки, с помощью которых можно ускорить процесс созревания этих овощей, а есть те, что помогают сделать плоды более сочными и сладкими.

В материале Glavred рассказано, как правильно ухаживать за томатами в последний месяц лета и какое секретное средство можно применить на огороде, чтобы обогатить почву овощей и сделать их вкуснее.

Как сделать томаты сладкими

Дачникам советуют один раз в неделю в конце плодоношения овощей, опрыскать почву вокруг кустов слабоконцентрированным раствором пищевой соды. Необходимо взять одну чайную ложку средства и развести ее в ведре на 10 литров воды. Полученный раствор быстро впитывается в землю и снижает уровень кислотности, поэтому плоды получаются более сладкими.

Кроме того, в августе овощам нужен калий, потому что он влияет на развитие томатов и их внешний вид, а также фосфор, помогающий укрепить корневую систему. В качестве подкормки в этот период можно выбирать золу и костную муку.

Нужно золу (1,5-2) развести в 5 литрах кипящей воды, тщательно перемешать и подождать пока раствор остынет.

Потом разбавить его так, чтобы конечный объем смеси был равен 10-литровому ведру.

Далее добавьте бутылку йода и 10 г борной кислоты.

Оставьте полученную смесь настояться один день.

Литр раствора разбавьте в ведре с водой и поливайте под корень.

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