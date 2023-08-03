Самые большие транжиры: каким знакам Зодиака нужно научиться экономить

У таких людей деньги в кошельке задерживаются крайне редко

Есть знаки Зодиака, которые умеют "дружить" с деньгами и грамотно распределяются своими ресурсами, а есть те, для кого это существенная проблема, поскольку они в кратчайшие сроки способны растратить свой бюджет.

В материале "24 канала" астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые считаются настоящими транжирами, потому что совершенно не умеют экономить и живут одним днем.

Названы главные транжиры по знаку Зодиака

Телец

Люди, рожденные под этим знаком, привыкли к роскошной жизни и стремятся всегда жить на широкую ногу, даже если финансовое состояние не всегда позволяет. Тельцы тратят свой заработок в основном на какие-то материальные вещи. И очень часто их расходы не соответствуют доходам.

Дева

Представители этого знака Зодиака любят тратить огромные суммы на развлечения или искусство. Но из-за неумения правильно распределять семейный бюджет, Девы часто попадают в финансовые затруднения.

Козерог

Люди-Козероги очень любят приключения, получать новые эмоции, впечатления, на это и уходит их основная часть дохода. Козерогов не сильно заботит стабильность, а из-за опрометчивых поступков связанных с растратами они испытывают финансовые проблемы.

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака являются "любимчиками" Вселенной. Они выходят победителями из любой ситуации.