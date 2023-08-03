Неожиданный способ, как использовать муку не для тортов: вы даже не догадывались
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Раковина из нержавейки, оставшаяся влажной, собирает пыль и покрывается пятнами
Это может показаться странным, но обычную муку советуют как отличного союзника для уборки на кухне, особенно это касается раковины. Хотя и правда трудно себе представить, что этот продукт может стать ответом на вопрос, чем очистить раковину из нержавеющей стали — ведь мы используем его исключительно для приготовления пищи — тортов, вареников и других блюд.
В то же время портал santeplusmag уверяет, что обычная мука обладает отличными очистительными свойствами от пятен и налета.
Как и чем очистить раковину от налета
Начните с обычного очищения раковины, которая становится резервуаром для скопления пыли и грязи, особенно после приготовления пищи.
Порядок действий такой:
- вымойте раковину обычным моющим средством;
- тщательно протрите чистой сухой тканью, удалив каждую каплю оставшейся на поверхности воды;
- дайте еще немного времени, чтобы поверхность раковины стала сухой;
- когда поверхность окончательно высохнет, посыпьте мукой поверх раковины и легко протрите сухой тряпкой.
Сначала раковина будет выглядеть не очень эстетично, но не волнуйтесь — начните удалять излишки муки влажной тряпкой, которую при необходимости следует прополаскивать в отдельной миске с водой и тщательно отжимать. Действуйте постепенно и осторожно, чтобы ничего не пролить, и чтобы при контакте с водой мука не взялась комочками, которые могут засорить слив раковины.
Самая важная рекомендация: не открывайте водопроводный кран, пока не уберете всю муку, иначе вся проделанная вами работа будет бесполезной.
После протирания влажной тряпкой и сбора всех остатков муки раковина заблестит так, как вы даже не мечтали. Этот метод особенно эффективен для удаления пятен от воды и известкового налета, которые часто остаются на поверхности влажной раковины.
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