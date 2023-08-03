Неожиданный способ, как использовать муку не для тортов: вы даже не догадывались

Раковина из нержавейки, оставшаяся влажной, собирает пыль и покрывается пятнами

Это может показаться странным, но обычную муку советуют как отличного союзника для уборки на кухне, особенно это касается раковины. Хотя и правда трудно себе представить, что этот продукт может стать ответом на вопрос, чем очистить раковину из нержавеющей стали — ведь мы используем его исключительно для приготовления пищи — тортов, вареников и других блюд.

В то же время портал santeplusmag уверяет, что обычная мука обладает отличными очистительными свойствами от пятен и налета.

Как и чем очистить раковину от налета

Начните с обычного очищения раковины, которая становится резервуаром для скопления пыли и грязи, особенно после приготовления пищи.

Порядок действий такой:

вымойте раковину обычным моющим средством;

тщательно протрите чистой сухой тканью, удалив каждую каплю оставшейся на поверхности воды;

дайте еще немного времени, чтобы поверхность раковины стала сухой;

когда поверхность окончательно высохнет, посыпьте мукой поверх раковины и легко протрите сухой тряпкой.

Сначала раковина будет выглядеть не очень эстетично, но не волнуйтесь — начните удалять излишки муки влажной тряпкой, которую при необходимости следует прополаскивать в отдельной миске с водой и тщательно отжимать. Действуйте постепенно и осторожно, чтобы ничего не пролить, и чтобы при контакте с водой мука не взялась комочками, которые могут засорить слив раковины.

Самая важная рекомендация: не открывайте водопроводный кран, пока не уберете всю муку, иначе вся проделанная вами работа будет бесполезной.

После протирания влажной тряпкой и сбора всех остатков муки раковина заблестит так, как вы даже не мечтали. Этот метод особенно эффективен для удаления пятен от воды и известкового налета, которые часто остаются на поверхности влажной раковины.

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