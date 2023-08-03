Гаджет может перестать работать: на какие поверхности категорически нельзя ставить ноутбук

Нельзя допустить, чтобы устройство перегрелось

Если хотите, чтобы ноутбук прослужил вам как можно дольше, необходимо правильно за ним ухаживать, в частности сохранять аккумулятор, а также следить, чтобы он "не задыхался". Но многие допускают ошибки и ставят гаджет на поверхности, которые могут ему навредить.

В материале Apostrophe рассказали, куда категорически не рекомендуется стать устройство, чтобы не закрывать его вентиляционные отверстия, иначе придется относить ноутбук в сервисный центр.

Куда нельзя ставить ноутбук

Кровать

Многие пользователи привыкли работать в кровати, потому что это более комфортные для них условия, но только не для ноутбука. Дело в том, что ставя его на мягкие поверхности вы перекрываете ему воздух, в итоге рассеивание тепла останавливается и система охлаждения перестает работать. Из-за этого устройство может перегреться, более того, внутрь гаджета может попасть пыль.

Подоконник

Часто люди оставляют ноутбук на подоконнике, но это тоже весьма опасное для него место. Летом на такой поверхности гаджет может быстро перегреться, после чего начнет "тормозить" или вовсе испортится.

Обеденный стол

Еще одна распространенная ошибка — использовать ноутбук во время приема пищи. Даже если вы аккуратны, может случиться так, что на гаджет пролиться кофе или какие-то крошки, способные попасть в вентиляционные отверстия устройства и повредить его работу.

"Телеграф" писал ранее, как лучше работать с ноутбуком — от сети или от батареи. Эксперты дали конкретный ответ.