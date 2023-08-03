Томаты порадуют шикарным урожаем: как правильно заготовить семена на следующий сезон

Самостоятельная заготовка гарантирует качество семян

Семена понравившегося сорта томатов не обязательно каждый год покупать в специализированных магазинах. Можно своими руками собрать и заготовить на следующий год семена помидоров.

В случае самостоятельной заготовки семян можно проконтролировать количество и качество посевного материала.

Как собирать семена томатов

Для самостоятельного сбора семян подойдут хорошо созревшие, но не перезрелые томаты, типичные для данного сорта по величине, форме и цвету. Плоды нужно брать со здоровых растений.

Опытные дачники выбирают томаты с нижних кистей, которые формируются в первую очередь, когда мал риск переопыления с другими растениями.

Выбранные плоды тщательно вымойте, разрежьте и выдавите содержимое семенных камер вместе с жидкостью на блюдце. Для некоторых томатов это удобнее делать чайной ложкой.

Собранную жидкость с семенами отправьте в емкость с малым количеством воды. В таком виде семена должны простоять 2 суток при комнатной температуре. Как только жидкость чуть посветлеет, а на ее поверхности появятся малозаметная пленка и пузырьки воздуха, процесс можно завершать.

Забродившую жидкость вместе со всплывшими пустотелыми некачественными семенами слейте. К оставшимся на дне семенам томата нужно долить еще немного свежей воды, взболтать и процедить через ситечко.

После этого семена нужно просушить на матерчатой или бумажной салфетке.

Полностью высушенные семена нужно собрать и высыпать в матерчатый мешочек или бумажный конверт. Целлофановые пакеты для хранения семян не подходят.

Как хранить семена помидоров

Мешочки или конверты, на которых указан год сбора семян и сорт томатов нужно хранить в сухом и прохладном помещении.

Всхожесть томатных семян при должных условиях хранения сохраняется 5-10 лет, но лучше использовать их по назначению не позднее 4-х лет после сбора.

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