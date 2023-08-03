Эти три знака Зодиака могут встретить любовь в августе

Ваша идеальная пара может быть уже на пороге

Август в 2023 году для многих станет непростым, однако также принесет и ряд важных событий. В частности, у трех знаков Зодиака последний месяц лета может ознаменоваться судьбоносными встречами.

Этими знаками являются Рак, Дева и Водолей, говорит любовный гороскоп Таро от "Телеграфа" на август.

Ракам выпало Солнце

Это карта одна из самых позитивных в колоде, она является предвестником возрождения, счастья и успеха. Преодолев все беды и трудности, Вы будете чувствовать себя обновленным духовно и физически, готовым к вступлению в новый этап жизни. Солнце может означать также и будущий счастливый брак.

Девам выпала Шестерка мечей

Вас в августе могут ждать большие перемены на любовном фронте, — Вы можете встретить кого-то особенного, перевести существующие отношения на новый уровень или же наоборот разорвать их. В любом случае, тяжелый период в Вашей жизни подходит к концу.

Водолеям выпала перевернутая Четверка кубков

Эта карта говорит, что Вас скоро может ждать судьбоносная встреча. Также карта может указывать на возможное улучшение отношений и гармонию в браке.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, каким знакам Зодиака повезет с деньгами в августе по картам Таро.