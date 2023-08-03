Чем подкормить помидоры в агусте: будете собирать ведрами

Опытные огородники используют органические подкормки для питания и защиты растений

Помидоры — овощная культура семейства пасленовых, которая любит солнце и тепло. Но длительная сильная жара плохо скажется на их состоянии или вовсе загубит. Усилить плодоношение помидоров можно с помощью одного раствора, а чтобы не допустить гибели растений, воспользуйтесь народными средствами.

Как советует 24 Канал, самое необходимое удобрение в летнюю жару – сухие дрожжи.

Чем удобрить помидоры — народные средства

Многие огородники предпочитают применять на своих грядках органические средства защиты и питания для растений, чтобы не насыщать их плоды химией.

Чем именно подкормить помидоры:

сухие дрожжи с сахаром;

молочная сыворотка.

Используйте самое необходимое удобрение в жаркую летнюю пору – 10 г сухих дрожжей разведите в 10 л воды, добавьте 1 ст. л. сахара и оставьте на 2-3 часа на солнце. Разведите раствор с водой в соотношении 1 к 5 и полейте им томатные кусты сразу после приготовления.

Молочная сыворотка – органический продукт, который поможет улучшить здоровье томатов. Она создает на листьях пленку, которая защищает от жары и не дает размножаться бактериям. Чтобы приготовить раствор, понадобится 1 литр молочной сыворотки и 3 литра воды. Можно опрыскивать помидоры каждые 10 дней, но если пройдет дождь, то обработку нужно повторить.

Кроме народных, опытные огородники используют и такие средства, как зубной порошок и борная кислота.

Для защиты томатов от солнца разведите зубной порошок в соотношении 3 ст. л. на 10 л воды. Помешайте, чтобы порошок быстрее растворился, и после полного растворения процедите через мелкое ситечко или марлю, сложенную в 2-3 слоя. Раствором можно обрабатывать как листья, так и плоды растения. После выпадения осадков рекомендуется повторить опрыскивание.

Борная кислота – действенное средство во время плодоношения помидоров. Чтобы приготовить рабочий раствор, разведите 5 г в ведре воды и опрыскайте листья.

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