Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Близнецов ждет озарение, а Стрельцов - радостные новости

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Вторая неделя августа в 2023 году не обойдется без подлости и неудач, однако также принесет и множество положительных перемен.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 7 по 13 августа 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Рыцарь жезлов

Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может предупреждать про переезд.

Телец — Королева жезлов

Это положительная карта, обещающая, что на следующей неделе у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачны Вы будете на профессиональном фронте.

Близнецы — Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В ближайшие дни Вам может подвернуться счастливый шанс, постарайтесь не упустить его.

Рак — Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, скоро исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.

Лев — пустая карта

В колоде всего две такие карты, у которых с обеих сторон рубашка. Они выпадают, когда по каким-то причинам нельзя дать ответ на интересующий вопрос.

Дева — Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в ближайшее время Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Весы — перевернутая Тройка кубков

В этом положении карта предупреждает, что удача может отвернуться от Вас и какое-то задуманное предприятие может завершиться не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас.

Скорпион — перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но на этой неделе все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.

Стрелец — Паж кубков

Эта карта — символ любви и мира, и может обещать приятную встречу или радостные новости. Сейчас самое время для чувств, романтики и новых начинаний. Не бойтесь быть смелым и решительным.

Козерог — перевернутый Король жезлов

Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.

Водолей — перевернутая Десятка пентаклей

В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что в ближайшие дни Ваше благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Рыбы — перевернутое Правосудие

В этом положении карта предупреждает, что на следующей неделе удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог Вам не понравится.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца лета по картам Таро.