Укр

Верните блеск золотому украшению, погрузив его в этот домашний раствор

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Ваши золотые кольца будут снова сиять
Ваши золотые кольца будут снова сиять. Фото Pixabay

Абсолютно безопасная чистка ваших дорогих сердцу украшений

Простыми средствами, которые, скорее всего, уже есть у вас дома, вы можете вернуть золотым украшениям их блеск.

Предложенный метод очистки полностью безопасен для золота, не нанося ему вреда, а лишь удаляет загрязнения. Об этом пишет cpykami. Понадобится только аммиак и средство для мытья посуды.

Как почистить золотое украшение

Для восстановления блеска золотых украшений выполните следующие шаги:

  1. Возьмите 250 мл горячей воды и добавьте в нее 10 мл аммиака, а также 10 мл любого жидкого средства для мытья посуды.
  2. Тщательно перемешайте раствор, чтобы все компоненты равномерно смешались.
  3. Поместите золотые украшения в полученный раствор и оставьте их там на 30 минут (при сильном потемнении можно оставить на час).
  4. Затем выньте украшения из раствора и промойте их под проточной водой.
  5. Дайте украшениям высохнуть. После этого ваши золотые украшения будут сверкать, словно новые.

Ранее "Телеграф" писал, что есть много методов, позволяющих определить подлинность серебра в домашних условиях. Также мы рассказывали, как предотвратить почернение серебряных украшений. С одним способом будет сверкать, как и прежде.

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#Золото #Украшения #Аммиак #Золотые украшения #Лайфхак