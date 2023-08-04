Опасное соседство: какие растения категорически нельзя сажать рядом с розами

Розы требуют к себе постоянно внимания и своевременного ухода

Розы — капризные растения, которые нуждаются в умеренном поливе, регулярных минеральных подкормках, а еще защите от вредителей. Более того, важную роль в их росте и цветении играют "соседи". Дело в том, что далеко не все растения можно высаживать рядом с этими красивыми цветами.

В материале "УНИАН" рассказано, что нельзя высаживать поблизости с розами, чтобы растения не конкурировали постоянно за воду и питательные вещества, то есть не мешали друг другу на дачном участке.

Что нельзя сажать рядом с розами

Дачникам настоятельно не рекомендуют размещать рядом с королевой сада следующие цветы:

Гортензия — красивый цветок, который вполне может конкурировать с розой, но ему нужна кислая почва, не подходящая многим другим растениям. Вряд ли гортензии удастся подружиться с розами на одном участке;

— красивый цветок, который вполне может конкурировать с розой, но ему нужна кислая почва, не подходящая многим другим растениям. Вряд ли гортензии удастся подружиться с розами на одном участке; Тюльпаны — нежные цветы, которые тоже не желательно высаживать рядом с розами, несмотря на то, что их период цветения не припадает на одно и то же время. Но каждый год тюльпаны нужно будет выкапывать, а во время процесса вы можете повредить корневую систему роз;

Папоротник — растение, обладающее густыми листьями, которые могут затенять розы и тем самым вредить их росту и цветению. Лучше посадить их в отдаленном месте, чтобы они не мешали друг другу.

— растение, обладающее густыми листьями, которые могут затенять розы и тем самым вредить их росту и цветению. Лучше посадить их в отдаленном месте, чтобы они не мешали друг другу. Астра — популярный в саду цветок, но его лучше не сажать по соседству с розами, поскольку астры способны сильно разрастаться, настолько, что у роз могут сократиться шансы на выживание.

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