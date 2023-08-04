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Избавитесь от перегрева и "торможения": как часто нужно перегружать смартфон

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Почему нужно часто перезагружать смартфон
Почему нужно часто перезагружать смартфон. Фото pexels.com

Перезагрузка может быть необходима по целому ряду причин

Есть скрытые причины, из-за которых смартфон начинает "тормозить" и в таком случае правильным решением будет его перезагрузить. Но это действие, как оказалось, нужно делать не только, когда с устройством начинаются проблемы, а гораздо чаще.

В материале Meta рассказали, в каких еще ситуациях необходимо перезагружать смартфон и какую пользу вашему устройству может принести данная функция. Далеко не все об этом знают.

Почему нужно часто перезагружать смартфон

Есть целый рад причин, из-за которых мобильному устройству нужно перезагрузиться, ведь таким образом он закрывает автоматически все запущенные приложения и приостанавливает все процессы. Чаще всего такое действие необходимо в случаях, когда телефон "завис" или пользователя начало выбрасывать из программ или приложений, а также когда есть трудности с функционалом. Если гаджет стал работать весьма некорректно, то можно решиться и на более кардинальные меры — сброс настрое до заводских.

По словам экспертов, перезагружать смартфон следует не реже одного раза в неделю, после этого нужно 2-5 минут дать гаджету отдохнуть, затем снова его включить. Такая функция поможет избавиться от перегрева, "торможения" системы, а также предотвратит работу энергоемких приложений в фоновом режиме.

"Телеграф" писал ранее, какие настройки необходимо отключить на iPhone. Эксперты рассказали, что это поможет обезопасить личные данные от взлома.

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#Смартфон #Перезагрузка