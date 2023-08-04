Стиральную машину придется ремонтировать: какие вещи нельзя класть в барабан

Эти советы уберегут от серьезной поломки стиральной машины

Стиральная машина — незаменимая помощница в быту. Поломка этого бытового предмета добавит трудностей и потребует затрат. Для того чтобы машинка служила очень много лет, нужно придерживаться правил эксплуатации. Обязательно регулярно чистить стиралку и не класть в барабан неподходящие вещи.

Есть несколько вещей, которые никогда не стоит класть в машинку. Об этом пишет Mirror.

Что нельзя стирать в стиральной машинке — список вещей

Обувь. Не подходит для стирки в стиральной машине кожаная и замшевая обувь. Жесткая подошва может повредить барабан и разбалансировать прибор. Сама обувь может потерять форму, поэтому ее лучше чистить руками.

Не подходит для стирки в стиральной машине кожаная и замшевая обувь. Жесткая подошва может повредить барабан и разбалансировать прибор. Сама обувь может потерять форму, поэтому ее лучше чистить руками. Рюкзаки и сумки. На этих изделиях обычно есть карабины и прочие металлические элементы. Они могут повредить барабан и другие вещи в закладке. Если сумка пошита из плотного материала, при намокании она может стать очень тяжелой и вызвать проблемы с балансировкой.

Мягкие игрушки. Если вы планируете положить мягкую игрушку в стиральную машину, убедитесь, что в ней нет батареек или электрических компонентов, так как это может повредить стиральную машину и сам предмет. Сухая или точечная чистка будет лучшим вариантом для мягких игрушек.

Если вы планируете положить мягкую игрушку в стиральную машину, убедитесь, что в ней нет батареек или электрических компонентов, так как это может повредить стиральную машину и сам предмет. Сухая или точечная чистка будет лучшим вариантом для мягких игрушек. Кровати для животных. Если лежках кошки или собаки наполнен шариками пены или измельченным пенопластом, его не стоит стирать в машинке. Наполнитель может слипаться и вызывать дисбаланс, который впоследствии приведет к поломке. Кроме того, шерсть домашних животных может засорить фильтр и дренажную систему машины.

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