Какую дешевую крупу рассыпать на помидоры, чтобы они выросли мясистыми

Раскрыт секрет мощного удобрения для томатов

Хороший урожай помидоров зависит от нескольких ключевых факторов: правильного выбора времени для посадки, правильного ухода за томатами и подкормок. Важно использовать соответствующие удобрения, которые будут отвечать потребностям растения в различные периоды его развития.

В августе опытные огородники рассыпают по огороду одну дешевую крупу, благодаря чему участок заваливает крупными и мясистыми помидорами. Об этом пишет ukr.media.

Как подкормить помидоры

Можно просто рассыпать дробленые овсяные хлопья вокруг кустов томатов, после чего аккуратно внести их в почву с помощью граблей и полить грядки.

Рецепт подкормки на основе овсянки

Для создания этой подкормки необходимо взять 500 грамм мелко измельченной овсянки. После этого следует залить крупу 10 литрами теплой воды и дать ей настояться в течение 5 дней. Полученный раствор следует применять для полива томатов раз в две недели. Для каждого куста потребуется 500 мл этой настойки.

Выращивание помидоров на огороде не представляет особых сложностей. Главное – следить за подкармливанием растений и бороться с вредителями, а также правильно организовывать полив помидоров.