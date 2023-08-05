Отбелить вещи можно раствором из двух ингредиентов: стоит копейки, а результат поражает

Забудьте о "химии" и едком запахе

Существует много данных о вреде хлорных отбеливателей. Мы расскажем о способе приготовления безопасной домашней альтернативы без использования агрессивных химикатов, а с ними — и сильных запахов.

Со временем, когда проходит много стирок, белое постельное белье теряет свой белоснежный вид. Вернуть его первоначальную белизну становится сложной задачей, несмотря на большой выбор готовых стиральных средств, которые бывают не всем по карману.

Опытные хозяйки давно успешно применяют всего лишь два доступных по цене средства — перекись водорода (1 стакан) и лимонный сок (1/4 стакана), а также обычную воду (12 стаканов). Об этом пишет ukr.media.

Применяем домашний отбеливатель во время стирки

Объедините ингредиенты и во время стирки добавляйте по 2 стакана. Кроме того, вы можете использовать эту смесь в качестве универсального моющего средства, нанося ее с помощью пульверизатора.

Ранее мы предлагали самостоятельно изготовить гель для стирки. Также мы рассказывали, как правильно стирать вещи в машинке, чтобы они не пускали краску.