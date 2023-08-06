Четыре знака Зодиака со дня на день ждут большие перемены
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Перед ними откроется масса новых возможностей
Во вторую неделю августа в 2023 году головокружительные перемены захлестнут сразу четыре знака Зодиака, — и у большинства из них эти перемены будут положительными.
Речь идет про такие знаки как Овен, Близнецы, Рак и Скорпион, говорит гороскоп по картам Таро на неделю с 7 по 13 августа включительно.
Овнам выпал Рыцарь жезлов
Перемены, которые ждут Овнов, могут быть неприятными. На следующей неделе возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может предупреждать про переезд.
Близнецам выпала Восьмерка жезлов
Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В ближайшие дни Вам может подвернуться счастливый шанс, постарайтесь не упустить его.
Ракам выпал Туз кубков
Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, скоро исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции.
Скорпионам выпала перевернутая Восьмерка мечей
Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но на этой неделе все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в августе 2023 года.