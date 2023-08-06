Четыре знака Зодиака со дня на день ждут большие перемены

Перед ними откроется масса новых возможностей

Во вторую неделю августа в 2023 году головокружительные перемены захлестнут сразу четыре знака Зодиака, — и у большинства из них эти перемены будут положительными.

Речь идет про такие знаки как Овен, Близнецы, Рак и Скорпион, говорит гороскоп по картам Таро на неделю с 7 по 13 августа включительно.

Овнам выпал Рыцарь жезлов

Перемены, которые ждут Овнов, могут быть неприятными. На следующей неделе возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может предупреждать про переезд.

Близнецам выпала Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В ближайшие дни Вам может подвернуться счастливый шанс, постарайтесь не упустить его.

Ракам выпал Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, скоро исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции.

Скорпионам выпала перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но на этой неделе все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в августе 2023 года.